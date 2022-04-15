



Меньше месяца остается до празднования 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. К этому торжественному событию готовится вся Инта. В городской администрации прошло совещание по организации празднования 9-го мая. В честь самого главного праздника в нашей стране в Интинском округе будет организовано огромное количество патриотических мероприятий, торжественных встреч, концертных программ, акций, тематических выставок, мастер-классов и флэшмобов.