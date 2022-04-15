Информационная программа «Новости» от 14.04.2022.





00:00 Выпуск.

01:00 В городской администрации прошло совещание по организации празднования 9-го мая. 05:07 Интицы недовольны работой управляющих компаний.

10:34 Как отдыхаем на майские праздники.

11:41 В ИЦГБ стартовал капитальный ремонт.

15:52 В школах и детских садах проводятся развлекательно-познавательные мероприятия.

21:02 Новые услуги «5 канала».

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