Мэр Инты принял участие в заседании Правительства Республики Коми.





Мэр Инты вернулся из рабочей командировки. На прошлой неделе в Сыктывкаре прошло заседание Правительства Республики Коми, на котором градоначальник выступил с докладом в рамках рассмотрения вопроса «О комплексном развитии территории муниципального образования городского округа «Инта». Владимир Киселёв озвучил основные моменты реализации плана развития и доложил о проблемах, с которыми столкнулся муниципалитет и работающие на территории округа предприятия. По ряду моментов удалось заручиться поддержкой Главы региона Владимира Уйба.