Информационная программа «Новости» от 29.03.2022.





00:00 Выпуск

01:06 Мэр Инты принял участие в заседании Правительства Республики Коми.

02:30 На Интинской ТЭЦ Коми филиала ПАО «Т Плюс» стартовал плановый ремонт котлоагрегата № 3.

03:23 Акционерное Общество «Коми энергосбытовая компания» объявляет старт акции «Весна – тают пени»!

04:30 Муниципалитеты Коми определились с территориями, которые будут выставлены на голосование по благоустройству в 2023 году.

06:04 Культработники подвели итоги работы за 2021 год.

10:00 Родители интинских старшеклассников попробовали сами сдать ЕГЭ.

12:58 Интинские школьники насыщенно провели весенние каникулы.

21:19 Воспитанники детских садов приняли участие в эстафетах.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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