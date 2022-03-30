На Интинской ТЭЦ Коми филиала ПАО «Т Плюс» стартовал плановый ремонт котлоагрегата № 3.

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На Интинской ТЭЦ Коми филиала ПАО «Т Плюс» стартовал плановый ремонт котлоагрегата № 3. Стоимость работ более 30 млн рублей. Они повысят надежность энергоснабжения потребителей. Специалистам предстоит заменить экранные трубы топки котла, регулятор пароперегрева, две ступени пароперегревателя. Будет отремонтирована обмуровка котлоагрегата и вспомогательные механизмы. Все необходимые для ремонта материалы уже доставлены на станцию.

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