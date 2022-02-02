2 марта в Инте пройдет комплексная техническая проверка системы оповещения населения.





Во время проверки в Округе включат сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения. Комплексная проверка проводится для того, чтобы определить исправность и готовность всех технических средств оповещения и каналов связи к массовому оповещению жителей Округа о чрезвычайных ситуациях, отработать действия всех задействованных служб, а также проинформировать интинцев о порядке оповещения при ЧС и о том, как им действовать в случае чрезвычайной ситуации.