Информационная программа «Новости» от 24.02.2022.





00:00 Выпуск

01:02 2 марта в Инте пройдет комплексная техническая проверка системы оповещения населения.

2:13 12 российских аэропортов приостановили работу из-за начала военной спецоперации на Украине.

03:03 Продолжается реализация проекта Формирование комфортной городской среды.

05:18 Для российских автомобилистов введут новый штраф за отсутствие техосмотра.

07:07 Мужчины экстремалы отметили День защитника Отечества.

10:58 С 1 марта в республике начнут принимать заявления на получение жилищных сертификатов для сирот.

11:57 27 февраля исполнится 90 лет со дня рождения Евгения Урбанского.

14:43 Самые маленькие жители Интинского округа приняли участие в Лыжне России.

21:04 Сотрудники Центра Национальных культур готовятся к Масленице .

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