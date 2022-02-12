12 российских аэропортов приостановили работу из-за начала военной спецоперации на Украине.





12 российских аэропортов в Ростове, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе приостановили работу из-за начала военной спецоперации на Украине. Зона для полетов признана не безопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. Ограничение действует до 2 марта. Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Утром 24 февраля президент Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе, ее цель — защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».