В России заработали QR-коды для неофициально переболевших COVID-19.





С 21 февраля жители страны могут оформить сертификат о перенесенной коронавирусной инфекции на основании положительного теста на антитела. Документ будет формироваться однократно при наличии на едином портале госуслуг сведений о результатах теста не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления. Требования к уровню антител не установлены, необходимо только их наличие. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.