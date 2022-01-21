✳ Вести Тимана. Сосногорск | 21.01.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Сосногорские единороссы провели отчетно-выборную конференцию местного отделения партии. Партийцы подвели итог работы за предыдущие пять лет и наметили ближайшие планы.

04:56 — СВОИМИ РУКАМИ

В Центре Коми и национальных культур проходят еженедельные занятия кружка рукоделия. Пенсионеры мастерят различные поделки и сувениры. На этой неделе методист Татьяна Старцева провела мастер-класс по изготовлению игрушки — кота.

04:30 — СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ РАЗЪЯСНЯЮТ

Начальник отделения судебных приставов по г. Сосногорску Инна Кучумова, об электронном сервисе «Банк данных исполнительных производств»