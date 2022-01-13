В сыктывкарском специализированном доме ребенка открылись дневные группы





У сыктывкарских родителей детей с ограничениями по здоровью появилась уникальная возможность получить медицинскую и психологическую помощь в одном месте. Дневные группы теперь работают в специализированном доме ребенка. Мамам и папам больше не нужно устраивать марш-бросок по кабинетам массажа, логопедов и различным процедурам в различных учреждениях – а получить всё под одной крышей. Это не только позволяет сохранить время, но и нервы. А главное – всё бесплатно.