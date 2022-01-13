«Ника» сразится с французским «Лионом»





Сыктывкарская «Ника» прямо сейчас готовится к встрече с французским «Лионом». Соперник Рысей – победитель чемпионата Франции-2019, обладатель Кубка Франции-1960, а также суперкубка Франции-2019. В этом сезоне свою группу в Еврокубке «Лион» уверенно выиграл, победив в пяти матчах из шести. А потому игра обещает быть жаркой, все без исключения спортсменки готовы бороться до конца. Поболеть за наших девушек можно будет не только на трибунах, но и дистанционно. Юрган покажет игру сразу после программы «Время новостей» в 20.00. Не пропустите.