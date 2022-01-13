В Ухте студенты помогут врачам в поликлиниках





В Ухте к работе в новую волну коронавируса привлекут студентов. Об этом руководитель Минздрава Коми Игорь Дягилев договорился на встрече с проректором УГТУ Владимиром Якимовым. Новая волна грозит увеличить нагрузку на амбулаторное звено. Потребуется больше кадров. А в Ухте сильно развито волонтерское движение. Студенты помогут врачам в поликлиниках города. Волонтеры будут отвечать на звонки пациентов в колл-центрах и разносить лекарства для болеющих на дому.