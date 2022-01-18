Сыктывкарец стал четырехкратным чемпионом мира





Сыктывкарец Иван Голубков стал четырехкратным Чемпионом мира. Соревнования под эгидой Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта проходят в норвежском Лиллехаммере. На дистанции 18 километров Иван Голубков вновь стал лидером и принес команде четвертую золотую медаль. На втором месте спортсмен из Кореи. Бронза – у еще одного российского лыжника – Данилы Бритика. У женщин на дистанции 15 км золото завоевала американка Оксана Мастерс. Мария Иовлева – девятая.