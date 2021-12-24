✳ Вести Тимана. Сосногорск | 24.12.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — КОНФЕРЕНЦИЯ КОМИ НАРОДА

В Сосногорске прошла очередная конференция коми народа. В этом году она впервые состоялась в онлайн формате. Однако это не помешало членам местного представительства межрегионального общественного движения «Коми войтыр» конструктивно выстроить работу.

04:54 — НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

В Центре коми и национальных культур начались детские новогодние утренники. В четверг на празднике побывали первоклассники из 3 школы. Ребят ожидали веселые игры, песни, танцы и, конечно, в гости пришли любимые новогодние персонажи.

06:55 — ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сосногорска напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий и гирлянд.