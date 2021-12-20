✳ Вести Тимана. Сосногорск | 20.12.2021
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
Депутаты Совета Сосногорского района приняли бюджет на 2022 год. Данный вопрос стал основным на очередном заседании представительного органа власти, прошедшем на минувшей неделе.
02:49 — ПОДАРИ РЕБЕНКУ ЧУДО
Традиционно перед Новым годом в Сосногорске проходит акция «Подари ребенку чудо». Городские предприятия и организации коллективно покупают сладкие подарки для детей и передают их сотрудникам центра по предоставлению госуслуг в сфере социальной защиты населения.
04:21 — ЗНАЙ НАШИХ!
В ледовом дворце «Звездный» на минувшей неделе завершились игры по хоккею в рамках Первенства Коми.
05:45 — СЕЗОН ОТКРЫТ!
В Сосногорске открылся очередной зимний спортивный сезон. В минувшую субботу горожане собрались на стадионе «Черемушки» для того, чтобы вместе провести первые в этом году соревнования по лыжным гонкам.