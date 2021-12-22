



На смену угольной отрасли приходят новые перспективные предприятия. В Инте готовится к открытию завод карбидов и ферросплавов — один из первых резидентов Арктической зоны в Республике Коми. Предприятие планирует стать одним из крупнейших промышленных производств, которое будет выпускать востребованную продукцию для химической и металлургической отраслей. В Округе уже появились новые рабочие места. На данный момент трудоустроено 80 интинцев. К моменту полной реализации проекта и запуску производства, руководство завода намерено расширить штат сотрудников.