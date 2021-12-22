В ЦНК состоялась торжественная церемония награждения интинских мастеров и мастериц.





Подведены итоги, объявлены победители. В Инте завершился конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастер года-2021». В этом году выставка прошла в 24 раз и была посвящена году народного искусства и материального культурного наследия в Российской Федерации. В конкурсе приняли участие 69 мастеров, из них 24 интинца — впервые. Закрытие выставки сотрудники Центра национальных культур провели в торжественном формате. За наградами интинские умельцы выходили по тканной дорожке.