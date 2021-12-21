«VII Открытый турнир по военно-прикладным видам спорта»





В Инте прошел турнир по военно-прикладным видам спорта, посвящённый памяти нашего земляка Дмитрия Алтаева, погибшего во время боевых действий на территории Чечни 27 лет назад.

В декабре 1994 году федеральные войска были направлены в Чеченскую Республику для принятия мер по восстановлению конституционного порядка. Началась первая Чеченская война, которая унесла жизни тысяч людей. 11 декабря интинцы почтили память воинов и борцов с терроризмом.

Турнир по военно-прикладным видам спорта уже стал традиционным в нашем городе. Эти соревнования проводятся при поддержке местных общественных организаций: «Союза ветеранов Пограничных войск», «Союза ветеранов Афганистана и локальных конфликтов», «Союза ветеранов воздушно-десантных войск».

Цель турнира: – популяризация военно-прикладного дела, спорта, здорового образа жизни и активного отдыха.