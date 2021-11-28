Мошенничество в «черную пятницу»: как защититься от злоумышленников на торговых площадках и маркетплейсах

Эксперты Народного фронта выявили рост количества сообщений о случаях мошенничества на электронных площадках торговли и оказания услуг. Активизация злоумышленников на маркетплейсах связана с «черной пятницей» – периодом скидок и акций, а также с пандемийными ограничениями.

«Онлайн-торговля – удобный способ получить нужную вещь или продать ненужную. Но как только что-то становится популярным, мошенники сразу берут этот метод на вооружение. В «Мошеловке» мы отмечаем рост случаев мошенничества на сайтах, где продаются товары или услуги», – отметила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По ее словам, граждане перед праздниками готовятся порадовать себя и своих близких, но при этом забывают об осторожности. Они уверены, что маркетплейсы и сервисы выстроили серьезную систему безопасности, основываясь на сообщениях об этих площадках в СМИ. Вместе с тем результаты работы с обращениями в «Мошеловку» показывают, что количество случаев мошенничества в интернет-торговле растет вместе с ущербом, причиняемым гражданам.

Так, зафиксировано уже 2 тыс. 283 жалобы на торговые площадки и маркетплейсы. Это 11,6% от всех обращений на платформу по поводу финансового мошенничества.

Основные сервисы, на которых посетители сталкиваются с проблемами, – Avito, «Юла», BlaBlaCar и различные интернет-магазины. Порой с мошенниками сталкиваются даже пользователи крупнейших интернет-площадок Ozon и Wildberries, причем на Wildberries зачастую страдают и продавцы. Есть сведения об увеличении доли фейковых аккаунтов на менее известных сервисах – Booking, Kafur и OLX.

В сообщениях, поступающих в «Мошеловку», жертвы сообщают, что злоумышленники не присылают оплаченный товар; принимают деньги на карту физлица – и покупатель теряет защиту, положенную по Закону о защите прав потребителей, – доказать факт покупки нереально; переводят разговор в WhatsApp и другие мессенджеры и выманивают персональные данные, в том числе паспортные; переводят жертву на фишинговый сайт, что позволяет украсть данные карты, подменить цену, снять все деньги; оформляют подписку на регулярные списания; присылают посылку с мусором вместо товара; получив деньги, перестают выходить на связь.

Даже если жертве удалось сохранить свои деньги, зачастую мошенники начинают ей угрожать и требовать оплатить товар или услугу. Причем денег хотят даже больше, чем изначально.

Страница мошенников чаще всего ведется от имени женщины с «мягким» именем (Маша, Оля, Лена, Юля), на аватаре – женщина с ребенком (реже – мужчина, но тоже с ребенком). Возраст аккаунтов – от нескольких месяцев: мошенники создают пустышки и дают им вылежаться или попросту взламывают аккаунты реальных продавцов.

Лидер по количеству проблемных ситуаций в «Мошеловке» – Avito. Этот популярный сервис, по словам владельцев, технически хорошо защищен от мошенников. Однако техподдержка очень медленно реагирует на сообщения пользователей. Одну из жалоб в «Мошеловку» написал владелец автомобиля, которому звонили покупатели с Avito: они нашли его по VIN-номеру (идентификационный номер транспортного средства) выставленного на продажу автомобиля. Но он не собирался продавать свою машину!

После первого же звонка владелец реального автомобиля сообщил в техподдержку Avito о мошенничестве. (Подделка VIN говорит о том, что у автомобиля темное прошлое – угон, разбор или другие виды преступлений). Однако ответной реакции пришлось ждать очень долго. Сколько людей за это время попались или могли попасться злоумышленникам, неизвестно.

На BlaBlaCar мошенники взламывают аккаунты водителей с хорошей историей и отзывами. Заказчика «разводят» при помощи фишинговых ссылок на «доверенную сделку», «проверку карты», под которую маскируют код из SMS, подтверждающий списание средств. Аккаунты на BlaBlaCar защищены довольно плохо, техподдержка практически не работает. По некоторым данным, большинство тех, кто сейчас предлагает услуги на BlaBlaCar, никого никуда везти не собираются.

«Жертвы мошенничества есть и с обратной стороны, – добавила Евгения Лазарева. – Продавцы, торгующие на Ozon и Wildberries, получают от мошенников значительный репутационный урон, и это в лучшем случае. Взлом или кража аккаунта продавца позволяет мошеннику поставить на товар огромные скидки. Его мгновенно скупают сообщники, но связь между теми, кто получил выгоду, и взломщиком установить практически нереально. Закон о защите прав потребителя в этом случае на стороне злоумышленников: товар нужно отпускать по выставленной цене. Добиться правды можно было бы через суд. Если аккаунт был взломан, шансы есть, но если преступник просто украл доступ, то обязательства перед покупателем придется исполнять. Сервисы могли бы обезопасить своих клиентов, введя, например, процедуру двойного подтверждения высоких скидок. Но пока об этом нет даже разговоров».

Продавцов на сервисах типа Avito обманывают так же, как покупателей: переводят в WhatsApp, оттуда на фишинговый сайт, выманивают данные карты и списывают деньги. Либо жертва сама платит мошенникам суммы, равные стоимости товара, якобы для «проверки карты». Часто даже несколько раз. Чаще обманывают тех, кто продает что-то через сервис впервые: оправдывается расчет на то, что люди не понимают особенностей работы сервиса.

На основе анализа данных, поступающих в «Мошеловку», эксперты Народного фронта напомнили о правилах безопасности на маркетплейсах и в сервисах интернет-торговли. Лучше всего – не попадаться. Признаки, которые часто встречаются у мошенников-«продавцов»:

– слишком низкая цена;

– негативные отзывы / нет отзывов;

– продавец торопит с покупкой.

Чтобы застраховаться от мошенников, Народный фронт рекомендует:

– завести виртуальную карту, с которой рассчитываетесь за покупки в интернете, это защитит от несанкционированных списаний, подписок и т.п.;

– изучить правила сервиса, как конкретно на нем работают безопасные сделки, доставка. Большинство жертв поленилось это сделать, и мошенникам было легко их обмануть;

– не соглашаться на сделки с предоплатой, выбирать вариант покупки самовывозом, с получением в пункте выдачи либо с оплатой курьеру;

– при отправке наложенным платежом требуйте опись вложений, узнайте вес покупки и попросите на почте взвесить посылку при вас. При любых сомнениях отказывайтесь от получения;

– после оплаты посылки вскрывайте ее на почте, в присутствии двух сотрудников. Если в коробке находится не то, что было заказано, нужно составить акт по форме 51 и обратиться с ним в полицию.