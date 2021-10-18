✳ Вести Тимана. Сосногорск | 18.10.2021





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Депутаты Совета городского поселения «Сосногорск» третьего созыва провели первое заседание. Напомним, выборы в представительный орган местного самоуправления прошли в сентябре.

04:45 — СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПРИГЛАШАЕТ

Секции спортивной школы Сосногорска возобновили работу после летнего перерыва. Подготовка ведется по девяти направлениям. Базовые виды спорта — лыжные гонки, бокс и футбол. Сейчас в секциях школы более 600 воспитанников, они занимаются на восьми объектах, которые расположены по всему городу.

08:58 — ДДТ ПРИГЛАШАЕТ

Сосногорский Дом детского творчества приглашает городскую молодежь на занятия после летних каникул. Накануне нового учебного года в образовательном учреждении была проведена большая работа. ДДТ полностью готов принять сосногорских ребят, желающих заниматься краеведением, волонтерством и другой деятельностью.

12:36 — МИКРОМИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Биологическая мини-лаборатория, оснащённая современным цифровым оборудованием, была открыта на базе Дома детского творчества, но помещение было выделено в школе №1, поскольку в ДДТ все помещения уже заняты кружками.