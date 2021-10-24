Депутатский рейд. Воркута. Тиманский мост. 16 октября 2021 год.





Депутатский рейд. Тиманский мост. г. Воркута 16 октября 2021г.

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Во избежание аварийных ситуаций, трагедии, просим назначить комиссию, провести осмотр "Тиманского" моста специалистами и провести экспертизу в соответствии с регламентами, правовыми, нормативными актами, законодательством РФ, ГОСТ, принять все необходимые меры для устранения неисправности, нарушений и ремонту моста, а так же его асфальтного покрытия.

Так же прошу прокуратуру РФ и МЧС РФ взять под контроль выполнения поставленной задачи администрации МО ГО «Воркута» и организацию проводимую экспертизу, дефектовку моста.

На «Тиманском мосту» по улице Ленина г. Воркута визуально наблюдается выбоины и деформация асфальтного покрытия из которых торчат металлические прутья, арматура и другие металлические части конструкции.

В железобетонной конструкции видны дефекты и повреждения моста. С обеих сторон моста невооруженным глазом видны поперечные трещины по всей ширине моста. Со стороны микрорайона «Тиман» примерно по середине видна сквозная выбоина, щель. В конструкциях из-за неисправностей водоотвода и гидроизоляции наблюдаются протечки воды. При осмотре металлических конструкций моста внешним осмотром выявлены дефекты и повреждения элементов, стыков и прикреплений (погнутости, вмятины, местные ослабления, трещины, разрывы и другие внутренние дефекты. Выявлены конструктивные недостатки, способствующие интенсивной коррозии из-за застоя влаги и плохого проветривания (недостатки водоотвода, щели, коррозия в которых приводит к распу- чиванию элементов, и др.

Эти нарушения, повреждения в конструкции ведут к поломкам проезжающего по мосту автотранспорту, могут привести к аварийной ситуации. Так же речь идет о возможности вообще использования моста в таком состоянии для передвижения по нему автотранспорта.

В связи с вышеизложенным, во избежание аварийных ситуаций, трагедии, прошу назначить комиссию, провести осмотр моста специалистами и провести экспертизу в соответствии с регламентами, правовыми, нормативными актами, законодательством РФ, ГОСТ.

Принять все необходимые меры для устранения неисправности, нарушений и ремонту моста, а так же его асфальтного покрытия.

Прошу уделить особое внимание качеству омоноличивания плиты с упорами балок (ферм), а также состоянию сопряжения плиты с металлической конструкцией, особенно на концевых участках, проверить опоры, трещины и сколы в местах опирания конструкций, нарушения целостности опорные части, правильность положения подвижных элементов. температурно-усадочные трещины в массивных частях опор, расстройство облицовки, дефекты в заполнении швов между блоками сборно-монолитных конструкций, трещины в конструкциях, выполненных из железобетонных оболочек или объемных блоков и т.д.