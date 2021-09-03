✳ Вести Тимана. Сосногорск | 03.09.2021
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — ДЕНЬ ПАМЯТИ
3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. По всей стране прошли мероприятия, посвященные памяти жертв террористических атак. Присоединились к ним и жители Сосногорска.
02:06 — РАБОЧИЙ ВИЗИТ ДЕПУТАТОВ
Сосногорск с рабочим визитом посетили председатель Госсовета Республики Коми Сергей Усачев и депутат Госдумы Российской Федерации Ольга Савастьянова. Председатель Госсовета поздравил первоклассников кадетской школы с началом новой, школьной жизни.
05:41 — ЛЕГЕНДЫ ГОРОДОВ
Историко-краеведческий музей города Сосногорска создал цифровую карту достопримечательностей нашего города и района.