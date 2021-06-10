Интервью с помощником врача эпидемиолога Интинской ЦГБ Оксаной Малушко





С тех пор, как вакцины от коронавируса стали для всех доступны, данных о них становится все больше. Нескончаемый поток не всегда понятной информации порождает неуверенность и создает благодатную почву для появления нелепых слухов. Якобы прививки от коронавируса изменяют человеческую ДНК, повышают риск бесплодия у женщин, кто-то до сих пор думает, что от вакцины можно заболеть ковидом или иммунитет снизится и больше не защитит организм от вирусов и болезней. Зная о том, сколько человек прошло через реанимацию и даже умерли от коронавируса, некоторые люди продолжают верить слухам, а не ученым и медикам.

Мы встретились с помощником врача-эпидемиолога Интинской ЦГБ Оксаной Малушко, чтобы задать ей вопросы и развеять несколько мифов.