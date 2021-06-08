Информационная программа «Новости» от 8.06.2021





00:00 Выпуск

00:54 Инту с рабочим визитом посетил Президент Торгово-промышленной палаты Республики Коми Юрий Колмаков.

07:19 Гимназия № 2 приступила к реализации проекта «Народный бюджет».

14:59 Интинские подростки приняли участие в акции и вычистили берег реки.

18:58 Медицинские работники приглашают интинцев на вакцинацию от коронавируса.

21:09 Во дворах возводятся детские городки. Управляющие компании благоустраивают придомовые территории.

24:33 В Коми введен особый противопожарный режим.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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