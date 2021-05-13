Конкурс приуроченный ко дню медицинской сестры г Воркута





С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ!!!

В Воркуте 11 мая, в Больнице Скорой Медицинской Помощи состоялся конкурс «Лучший специалист со средним медицинским образованием» приуроченный ко дню медицинской сестры, который отмечают 12 мая.

В конкурсе приняли участие семь конкурсанток:

1) Бабикова Татьяна Александровна

2) Булгакова Наталья Владимировна

3) Гаджиева Тевриз Славиковна

4) Гулецкая Татьяна Владимировна

5) Орлова Олеся Ильинична

6) Терентьева Мария Яковлевна

7) Ястребова Виктория Геннадьевна

Конкурс состоял из 4 этапов.

Участницы показали в конкурсе свои профессиональные навыки, ответили на вопросы связанные с профессиональной деятельностью, представили членам жюри и гостям видеоролики о себе, своей семье и работе. Затем конкурсантки проявили себя в вольном стиле, в нем можно было показать свою жизнь в быту: спеть песню, рассказать стихи, подготовить сценку, сыграть пантомиму, продемонстрировать свои навыки в танце, шитье, вязании, предоставить своими руками написанные картины, сделанные поделки и даже принести пирожки или борщ собственного приготовления.

Каждый конкурс и выступление сопровождались продолжительными овациями. Группы поддержки, команды болельщиков поддерживали своих конкурсанток заранее приготовленными речёвками, кричалками, девизами.

Трудный выбор стоял перед жюри, но все-таки посовещавшись они вынесли свой вердикт и предоставили протокол с балами по которому и определились победительницы.

Председатель жюри, главная медсестра ВБСМП Курдюкова Галина Сергеевна объявила трех победительниц:

1) Булгакова Наталья Владимировна

2) Гаджиева Тевриз Славиковна

3) Ястребова Виктория Геннадьевна

Главный врач ВБСМП Бакаев Сергей Александрович подарил всем участницам цветы и вручил победительницам грамоты.

Так же в конкурсе «лучшая команда болельщиков» была награждена грамотой команда отделения «Анестезиологии-реанимации»

ЕЩЕ РАЗ С ПРАЗДНИКОМ!!!

КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, ЛЮБВИ, ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХО, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЕРШИН И МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ!

СПАСИБО ВАМ, ЗА ВАШ ПОРОЙ НЕЗАМЕТНЫЙ, НО ОЧЕНЬ НЕЛЕГКИЙ ТРУД!!!