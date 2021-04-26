✳ Вести Тимана. Сосногорск | 26.04.2021

▫ 23 апреля народные избранники провели очередное заседание Совета района. Правда, депутаты были не в полном составе. Несколько мест пустовало. Некоторые из депутатов, видимо, не сочли необходимым принять участие в работе Совета, и позабыли, что в первую очередь они представляют своих избирателей, а заседание – это возможность выразить, не только свое, но и их мнение. Тем не менее, кворум был, и заседание прошло в штатном режиме.

▫ 24 апреля был дан Всероссийский старт субботникам. После зимы общественные территории выглядят непрезентабельно. Исправить ситуацию могут сами горожане, тем более, положительный пример уже есть и не один.

▫ Сегодня в России стартовало народное голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». Она дает возможность жителям населенных пунктов самостоятельно выбрать территорию для благоустройства. Сосногорцы могут проголосовать за один из 6 объектов.