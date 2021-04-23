Информационная программа «Новости» от 22.04.2021
00:00 Выпуск
01:05 26 апреля в стране стартует рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства.
07:09 Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации.
09:25 Видеообращение Михаила Мишустина к участникам заседания коллегии Министерства здравоохранения.
12:54 Жители Юсьтыдора запустили проект о настоящих хранителях традиций коренных народов севера.
18:40 Интинские библиотеки готовятся к Всероссийской акции «Библионочь».
23:23 Первенство Республики Коми по хоккею с шайбой «Кубок Приполярья».
25:53 Кафе «Уголёк» радушно приглашает ценителей уютного интерьера и атмосферы гостеприимства.
Все сюжетыhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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