Информационная программа «Новости» от 22.04.2021

00:00 Выпуск

01:05 26 апреля в стране стартует рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства.

07:09 Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации.

09:25 Видеообращение Михаила Мишустина к участникам заседания коллегии Министерства здравоохранения.

12:54 Жители Юсьтыдора запустили проект о настоящих хранителях традиций коренных народов севера.

18:40 Интинские библиотеки готовятся к Всероссийской акции «Библионочь».

23:23 Первенство Республики Коми по хоккею с шайбой «Кубок Приполярья».

25:53 Кафе «Уголёк» радушно приглашает ценителей уютного интерьера и атмосферы гостеприимства.

Все сюжетыhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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