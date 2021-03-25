Отчет депутата Геннадия Князева о встрече без галстуков с руководством г. Воркуты.

Здравствуйте дорогие воркутинцы!

Не за долго до выборов Главы-руководителя города Воркуты у депутатов была встреча без галстуков на то время еще с временным правительством, на которой присутствовали Шапошников Ярослав Анатольевич и Александр Литвинов.

Я не записывал это видео, так как не было известно кого изберут градоначальником, а следовательно, и спросить за данные обещания было бы не с кого.

На встрече поднимались вопросы о высокой стоимости авиа и ж/д билетов, об ужасных ж/д вагонах дальнего следствия.

Владимир Викторович Тищенко поднял вопрос по управляющим компаниям и о концессии, акционировании МУП «СТС», «Водоканала».

Вадим Жарук поднял вопрос о заработной плате учителей на поселках, так как по законодательству РФ наши поселки приравниваются к сельской местности и заработная плата должна быть больше на 25%. В этом вопросе его поддержал депутат Владимир Владимирович Жарук, который обратил внимание присутствующих на отсутствие в 2021 г. индексации окладов бюджетников в соответствии с законодательством РФ.

Также Владимиром Владимировичем Жаруком был поднят вопрос о перевозчиках, так как ни один автобус следуемый по маршруту Воркута-Воргашор не заходит на поселок Комсомольский. Ему пообещали переговорить по данному вопросу с перевозчиками!

В свою очередь я поднял 4 вопроса:

1) Дворец спорта, борьбы, ФОСК (https://vk.com/im?peers=75756325_170663953&sel=c65&w=wall-121533040_7309%2F37b2847bdd42ec4a9a), который должны были построить на Тимане и уже даже пресс-служба города под руководством Александра Литвинова написали статью с фотографиями спорткомплекса, и что уже чуть ли не на днях будет залит фундамент и заложен первый кирпич!

На что Ярослав Анатольевич сказал, что ничего не знает и не слышал по этому поводу, но пообещал узнать у Литвинова данную информацию, где деньги, и были ли они!

2) Второй поднятый мною вопрос по освещению квартала(https://vk.com/tnt_vorkuta_tvgalo?w=wall-67884866_65741), а точнее улиц Некрасова от 55 дома вдоль Торгового Центра «Москва» в сторону улицы Комарова и улица Б. Шерстнёва вдоль домов 10А, 12А, 10, 8, 8А, 6, 6А, и вдоль дома 4А.

На что пообещали заняться этим вопросом и на данный момент Ирина Абрамовна Зиберт начнет отрабатывать эту тему, готовить документацию, техзадание, проект.

3) Третий вопрос поднятый мною о девушке с тремя несовершенными детьми(https://vk.com/tnt_vorkuta_tvgalo?w=wall-67884866_76143), которая купила за материнский капитал квартиру в аварийном доме, хотя не знала и не была предупреждена, что дом уже принят аварийным. На эту тему мы снимали сюжет.

Я задал вопрос, что делает администрация, как можно помочь девушке, которая живет в холодной квартире, где время от времени перемерзает вода, в подъезде страшно, нет света, никто не чистит двор и не обслуживает дом.

На что мне ответили, что будут разбираться в данном вопросе, возьмут на контроль, а на данный момент ждут апелляцию прокуратуры!

4) Четвертый вопрос по жалобам на работников отдела судебных приставов(https://vk.com/tnt_vorkuta_tvgalo?w=wall-67884866_76366), якобы они снимают денежные средства у жителей города даже с детских пособий, 100% с кредитных, зарплатных карт, с пенсий!

Пообещали собрать комиссию и совместно с прокуратурой, депутатами, юристами помочь решить эту проблему! Но для этого нам нужны ваши обращения с изложением конкретных случаев, описания сути проблемы, у кого сколько, чего и откуда сняли….

В этом вопросе депутаты фракции «ЕР» пообещали поддержать нас и консолидировано помочь разобраться с сложившейся проблемой воркутинцев.

По четвертому вопросу ждем от Вас обращений!

Теперь нам остается ждать от нового руководства города положительных результатов. Решений, в соответствии с данными обещаниями.

Спасибо, до свидания!