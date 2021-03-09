Конкурс «Танцевальный марафон» Детской Школы Искусств.

Полька» Рахманинова, «Испанский вальс» Паганини, «Танго» Воронцова, «Испанский танец» Суареса, «Мерцающие огни» Бредиса —эти и другие произведения известных композиторов разных эпох исполнили учащиеся отделения народных инструментов детской школы искусств. В Инте прошел конкурс «Танцевальный марафон». В этом году он проводился в 10-й раз и стал юбилейным. На протяжении всех этих лет к музыкальному событию готовятся с особенным трепетом. Это настоящий праздник для юных талантов их родителей и педагогов.