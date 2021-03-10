Информационная программа «Новости» от 09.03.2021
00:00 Выпуск
00:58 Интинцам презентовали стратегию социально-экономического развития РК.
11:52 Президент страны Владимир Путин назвал отечественные вакцины наиболее безопасными и эффективными в мире.
13:27 Завершен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 2021» .
21:50 Выставка Веры Колесниковой.
24:42 Отдел кулинарии магазина «Ассорти» преобразился до неузнаваемости.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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