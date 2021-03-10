Информационная программа «Новости» от 09.03.2021

00:00 Выпуск

00:58 Интинцам презентовали стратегию социально-экономического развития РК.

11:52 Президент страны Владимир Путин назвал отечественные вакцины наиболее безопасными и эффективными в мире.

13:27 Завершен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 2021» .

21:50 Выставка Веры Колесниковой.

24:42 Отдел кулинарии магазина «Ассорти» преобразился до неузнаваемости.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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