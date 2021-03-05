Информационная программа «Новости» от 04.03.2021

00:00 Выпуск

01:00 В Интинском Округе открывается новое промышленное предприятие.

05:46 Агрокомплекс «Инта-Приполярная» нуждается в модернизации производства.

08:47 Данные на 4 марта по ситуации с коронавирусом.

10:05 В прошлом году в Инте родилось 142 ребенка.

15:49 В Инте прошел проект «Мастера церемоний», яркий конкурс ведущих.

23:17 Отдел кулинарии магазина «Ассорти» преобразился до неузнаваемости.

26:02 В Инте пройдет финская ярмарка-распродажа.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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