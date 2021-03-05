Информационная программа «Новости» от 04.03.2021
00:00 Выпуск
01:00 В Интинском Округе открывается новое промышленное предприятие.
05:46 Агрокомплекс «Инта-Приполярная» нуждается в модернизации производства.
08:47 Данные на 4 марта по ситуации с коронавирусом.
10:05 В прошлом году в Инте родилось 142 ребенка.
15:49 В Инте прошел проект «Мастера церемоний», яркий конкурс ведущих.
23:17 Отдел кулинарии магазина «Ассорти» преобразился до неузнаваемости.
26:02 В Инте пройдет финская ярмарка-распродажа.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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