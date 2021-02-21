21–ый выпуск ответов Главы Коми Владимира Уйба на вопросы жителей региона
00:43 — о сокращении количества коек для пациентов с covid-19.
03:36 — где в Коми можно сделать прививку от covid-19.
06:30 — о поступлении в Коми новых автомобилей скорой медицинской помощи.
09:47 — о результатах обращения Главы Республики Коми к Президенту России.
11:12 — как решить проблему с безнадзорными собаками.
13:32 — мнение о проекте «Социальный кинолог».
14:37 — о выплатах за добычу волков.
18:17 — о результатах поездки в Усть-Цилемский район (капремонт школы в Бугаево после подтопления, меры поддержки для сельских тренеров, ремонт дороги «Ираёль – Ижма – Усть-Цильма», водоснабжение д. Карпушевка).
25:06 — о вкладе промышленных предприятий в развитие республики.
31:33 — как в Коми улучшают жилищные условия граждан.
33:29 — о праздновании 100-летия Республики Коми.