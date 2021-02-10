Информационная программа «Новости» от 09.02.2021.

00:00 Выпуск

00:54 Мэр Инты В.Киселёв принял участие в телевизионном проекте «Детали. Личный прием».

03:59 Данные по коронавирусу на 9 февраля.

05:27 Между муниципалитетами республики Коми распределили субсидии на оснащение учреждений культуры.

10:06 Расписания ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году.

14:50 Чем опасны снегокаты, ледянки и ватрушки?

15:42 В этом году Республика Коми отметит 100-летний юбилей.

24:23 Сотрудники станции юных натуралистов пристраивают щенка в добрые руки.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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