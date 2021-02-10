Информационная программа «Новости» от 09.02.2021.
00:00 Выпуск
00:54 Мэр Инты В.Киселёв принял участие в телевизионном проекте «Детали. Личный прием».
03:59 Данные по коронавирусу на 9 февраля.
05:27 Между муниципалитетами республики Коми распределили субсидии на оснащение учреждений культуры.
10:06 Расписания ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году.
14:50 Чем опасны снегокаты, ледянки и ватрушки?
15:42 В этом году Республика Коми отметит 100-летний юбилей.
24:23 Сотрудники станции юных натуралистов пристраивают щенка в добрые руки.
Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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