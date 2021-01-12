Владимир Уйба о возможностях дополнительного образования и развития детей в Республике Коми.

00:05 – что значит для Ухты открытие мобильного и стационарного детских технопарков «Кванториум».

00:58 – ребята из каких населенных пунктов будут заниматься в ухтинском мобильном технопарке «Кванториум».

01:42 – об открытии центра цифрового и IT -творчества «IT-куб» в с. Выльгорт Сыктывдинского района.

03:10 – о чем сказал Владимир Путин губернаторам на заседании Государственного Совета России.

03:52 – об обучении ребят из Республики Коми в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

04:00 – о поддержке юных талантов в Республике Коми.

04:55 – где в Республике Коми с января 2021 года будет работать «Академия юных талантов».

06:02 – сколько в Республике Коми творческих объединений и кружков для детей и подростков.

07:04 – где в Коми созданы новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей.

07:30 – об оснащении спортивных школ Печоры, Ухты, Воркуты, Сосногорска и Сыктывкара спортивным оборудованием.

09:17 – о Юлии Сергеевне Ступак (Белоруковой)