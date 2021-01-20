20–ый выпуск ответов Главы Коми Владимира Уйба на вопросы жителей региона

00:50 – о принципах формирования команды правительства Коми.

03:30 – о работе с «Коми войтыр».

03:50 – о поддержке местных лесозаготовителей.

06:20 – как поддержат «Лямпиаду».

09:40 — как здравоохранению Коми помогают врачи Минобороны РФ.

10:50 – о подготовке будущих врачей.

11:42 – сколько врачей привлекли на работу в Коми.

11:50 – как помог «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

13:36 – о миллионе врачам, которые трудоустроятся в медорганизации Воркуты.

14:28 – о решении проблемы безнадзорных собак.

18:12 – о республиканском стадионе.

22:10 – чем помогли проекты «Народный бюджет» и «Народная инициатива».

23:37 – что пообещал летом этого года Владимир Уйба жительнице Усть-Ухты, когда посещал село.

25:05 – когда в Карпушевке откроется социально-культурный центр.

25:21 – о чем разговаривал Владимир Уйба с жителями Карпушевки после посещения кадетской школы в селе Коровий Ручей.

28:04 – о капремонте и реконструкции детских школ искусств (новое направление).

29:10 — как встретит Новый год Владимир Уйба.