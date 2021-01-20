20–ый выпуск ответов Главы Коми Владимира Уйба на вопросы жителей региона
00:50 – о принципах формирования команды правительства Коми.
03:30 – о работе с «Коми войтыр».
03:50 – о поддержке местных лесозаготовителей.
06:20 – как поддержат «Лямпиаду».
09:40 — как здравоохранению Коми помогают врачи Минобороны РФ.
10:50 – о подготовке будущих врачей.
11:42 – сколько врачей привлекли на работу в Коми.
11:50 – как помог «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
13:36 – о миллионе врачам, которые трудоустроятся в медорганизации Воркуты.
14:28 – о решении проблемы безнадзорных собак.
18:12 – о республиканском стадионе.
22:10 – чем помогли проекты «Народный бюджет» и «Народная инициатива».
23:37 – что пообещал летом этого года Владимир Уйба жительнице Усть-Ухты, когда посещал село.
25:05 – когда в Карпушевке откроется социально-культурный центр.
25:21 – о чем разговаривал Владимир Уйба с жителями Карпушевки после посещения кадетской школы в селе Коровий Ручей.
28:04 – о капремонте и реконструкции детских школ искусств (новое направление).
29:10 — как встретит Новый год Владимир Уйба.