✳ Вести Тимана. Сосногорск | 13.01.2021

▫ Наступление Нового года – волшебное время. Когда все: и взрослые, и малыши ждут чудес и исполнения желаний. Сосногорские артисты театра «Пилигрим» в канун Рождества постарались показать это чудо на городской сцене.

▫ 2020 год выдался одним из самых сложных для человечества, но и он стал частью истории. Сегодня люди всей планеты с оптимизмом смотрят в будущее, возлагая на наступивший 2021-й все свои надежды и мечты. Мы же предлагаем вспомнить, чем запомнился прошедший год, ведь и в нем было много хорошего, в том числе и для жителей Сосногорского района. Сегодня наш рассказ – об отрасли физической культуры и спорта.