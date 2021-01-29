Информационная программа «Новости» от 28.01.2021
00:00 Выпуск.
00:50 В Интинском Округе официально открывается зимняя автодорога.
04:45 В Инте прошла череда тематических мероприятий, посвященных 77 летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
16:41 Инта присоединилась к Всероссийской акции «Блокадный хлеб».
22:55 В этом году вступил в силу целый ряд поправок в налоговом законодательстве.
24:52 Запускается сервис ЖКУ на портале Госслуги.
Все сюжеты https://youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO
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