Информационная программа «Новости» от 28.01.2021

00:00 Выпуск.

00:50 В Интинском Округе официально открывается зимняя автодорога.

04:45 В Инте прошла череда тематических мероприятий, посвященных 77 летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

16:41 Инта присоединилась к Всероссийской акции «Блокадный хлеб».

22:55 В этом году вступил в силу целый ряд поправок в налоговом законодательстве.

24:52 Запускается сервис ЖКУ на портале Госслуги.

Все сюжеты https://youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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