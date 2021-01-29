Глава Республики Коми Владимир Уйба о поддержке фермеров Республики Коми

00:15 – о фермерском хозяйстве Каневой Лидии Александровны.

00:30 – о фермерском хозяйстве Соколовой Людмилы Савельевны, которая в прошлом году стала победителем отбора на получение гранта.

01:11 – о фермере Василии Захарове, получившем грант на строительство семейной животноводческой фермы.

01:40 — о результатах грантовой поддержки фермерских хозяйств.

02:49 – о государственной поддержке фермеров и кооперации.

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