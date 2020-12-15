Вопрос В. В. Уйба о руководящих должностях в Управлении Спорта г. Воркуты 11.12.2020г

Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Экклезиаст

Нам много предстоит понять. Чем больше вопросов задаём нашим властителям, тем печальнее становится от их ответов. Можно без преувеличения сказать — не в этот раз!

Встреча Главы Коми Уйба В.В. с депутатами Горсовета Воркуты, состоявшаяся 11 декабря, пожалуй закрепила степень общего развития наших депутатов. Да и встреча произошла, можно сказать, случайно. Владимир Жарук, как первый народный избранник посёлка Воргашор, весьма требовательно озвучил инициативу на личной встрече с Главой во время его визита в посёлок. Весьма примечательно — администрация города этой встречи не планировала. Впрочем, не удивительно. Когда есть, что скрывать, лучше обеспечить полный вакуум вокруг первых лиц республики, сошлись опять на русском "авось".

Во время встречи, полную версию этого события мы разместим чуть позже, депутаты получили возможность представить интересы города, своих избирателей и озвучить свои предложения в вопросах улучшения общего блага горожан.

Сразу сообщаем, что ролик, представленный в этом посте мы приняли решение опубликовать в первую очередь. Ранее мы неоднократно размещали информацию о деятельности Кирилла Арабова, деятельность которого направлена на личное обогащение, оказание услуг сомнительного качества уже получили приговор по уголовному обвинению. Достойный пример, который является ярчайшим примером сращивания около-криминальных структур с органами административной власти Воркуты. Осуждённый за выборные махинации, он своей деятельности не прекратил. Занимая формально незначительные должности в управлении физкультуры и спорта Воркуты, он фактически руководил спортом Воркуты, видимо 200 миллионов рублей, отпущенные бюджетом города на эти цели, возможно ушли в никуда.

Игорь Поликарпов, депутат Горсовета, получивший мандат в 2020 году году, открыто заявил о чудовищной ситуации, сложившейся в управлении физкультуры и спорта Воркуты. Мнение большинства воркутинцев о том, что в данном управлении появилась репутация воровской "малины", прозвучало прямой речью и открытым текстом. Не надо идти дальше сказанного и написанного. Человек, опутавший своими щупальцами администрацию Воркуты (а иначе не сказать), продолжает культивировать репутацию "серого кардинала".

Глава Республики Коми поручил Сметанину подготовить справку о деятельности Арабова. Возникает вполне справедливый вопрос: К какому ордену он представит Арабова в этой справке? Вполне возможно, что в очередной раз ВрИО руководителя администрации постарается прикрыть своего назначенца. В том числе и себя от последствий, после которых прокурорский протест прокуратуры по двойной зарплате Сметанина покажется ему незначительной неприятностью.

Мы дополнительно размещаем приложения с ссылками на материалы, ранее опубликованные в интернете по личности Арабова. Посмотрите и послушайте наш ролик, ознакомьтесь с материалами. Может справки Сметанина и не понадобится, работа по освещению деятельности этого человека будет продолжена, даже если его уволят из управления.

Не помешало бы так же запросить справку в следственном комитете, по каким делам и когда проходил данный персонаж?

Потому что в этой деятельности есть большой жизненный смысла Арабова и его подельников.

http://gazetamv.ru/tag/arabov https://vorkuta-online.ru/novosti/obshchestvo/446- https://www.bnkomi.ru/data/news/32261/ http://мояворкута.рф/art.php?id=23061 http://заполярка-онлайн.рф/sport/kirill-arabov-moya-z.. https://vk.com/video75756325_456239639 https://www.bnkomi.ru/data/news/104636/ https://www.kommersant.ru/Doc-y/1602820

https://vk.com/tnt_vorkuta_tvgalo?w=wall-67884866_32524

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