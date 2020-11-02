ЛЕДОВАЯ остановка на реке ПЕЧОРА / КАК добыть НАЖИВКУ для ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ

друзья всем привет. на данный момент у нас не очень благоприятная ледовая обстановка на реке печора. но мы не сидим дома и заготавливаем себе наживку для зимней рыбалки. самая уловистая наживка по хариусу это короед. но что бы его добыть нужно потратить очень много сил. как мы добывали самую лучшую зимнюю наживку мы решили вам показать. так жи мы хотим вам показать в следующих роликах монтаж удочек для зимней рыбалки. ну а как у нас наладится ледовая обстановка мы с вами сразу поедем на рыбалку. надеюсь вам было полезно и интересно данное видео.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

#рыбалканапечоре #охота #рябчик

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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