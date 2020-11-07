КАК оснастить ЗИМНЮЮ УДОЧКУ на хариуса / НОВЫЕ снасти ДЛЯ зимней рыбалки

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Друзья всем привет. по вашим просьбам был сделан ролик про монтаж зимних удочек на хариуса. с одной стороны нету ничего сложного в монтаже зимних удочек. но у каждого рыбака свои секреты монтажа снастей. мы с вами решили поделится нашими хитростями монтажа. так же в этом видео вы увидети новые снасти для зимней рыбалки которые мы приобрели. думаю вам будет полезен данный ролик и вы будите пользоваться оснасткой для зимней рыбалки которую мы показали вам. если у кого есть свои хитрости монтажа делитесь в комментария. мы для себя возьмем на заметку. ну а мы желаем вам нхнч на ваших водоемах и ловите только трофейных рыб.

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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