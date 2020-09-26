г. Воркута. Отбор проб почвы населённых мест на тяжелые металлы и иные загрязняющие вещества

Благодаря совместной работе ПОРА, НКО Save our city of Vorkuta, Greenpeace России, НИИ им. Лобачевского запрещено использование шлака котельных для посыпки дорог в качестве противогололёдного средства.

С 23 по 25 сентября в нашем городе проводилась экологическая конференция по вопросу использования золошлаковых отходов в хозяйственной деятельности г. Воркута.

В ходе конференции были отобраны пробы почвы и шлака, которые были исследованы в Испытательном аналитическом центре НИИ химии ННГУ им. Н.И. Лобачевского и получено заключение, согласно которому почвы г. Воркуты и Воркутинского района в значительной степени загрязнены тяжелыми металлами: мышьяком, цинком, медью, кадмием и др., оказывают «острое токсическое действие" и относится к IV классу опасности для объектов окружающей природной среды.

Результаты исследования были озвучены 25.09.2020 г. начальнику городского комитета по охране окружающей среды Кобылинскому Ю.М., приглашённые на конференцию представители администрации встречу проигнорировали.

По итогу встречи была направлена жалоба в прокуратуру г. Воркуты с приложением всех материалов и исследований.

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