Две недели осталось и у федеральных льготников, чтобы определиться с формой получения соцпакета
Две недели осталось и у федеральных льготников, чтобы определиться с формой получения соцпакета и при желании изменить её. 30 сентября Пенсионный фонд также завершает прием заявлений.
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