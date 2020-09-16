Две недели осталось и у федеральных льготников, чтобы определиться с формой получения соцпакета

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Две недели осталось и у федеральных льготников, чтобы определиться с формой получения соцпакета и при желании изменить её. 30 сентября Пенсионный фонд также завершает прием заявлений.

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1 комментарий

  1. Unter:
    16.09.2020 в 18:40

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