У жителей Коми, которые ещё не получали выплаты на детей, осталось не так много времени
У жителей Коми, которые ещё не получали выплаты на детей, осталось не так много времени, чтобы воспользоваться этой мерой поддержки. Последний день подачи заявления в Пенсионный фонд – 30 сентября. Оставить заявку можно и дистанционно, через портал Госуслуги, а также в МФЦ и клиентских службах ПФР.
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