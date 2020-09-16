У жителей Коми, которые ещё не получали выплаты на детей, осталось не так много времени, чтобы воспользоваться этой мерой поддержки. Последний день подачи заявления в Пенсионный фонд – 30 сентября. Оставить заявку можно и дистанционно, через портал Госуслуги, а также в МФЦ и клиентских службах ПФР.