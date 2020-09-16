Данные по коронавирусу на 16 сентября
58 человек инфицировано в Коми за последние сутки. 59 пациентов выздоровело. Таким образом, на 16-ое сентября в активной фазе в нашем регионе – 925 ковидных больных.
58 человек инфицировано в Коми за последние сутки. 59 пациентов выздоровело. Таким образом, на 16-ое сентября в активной фазе в нашем регионе – 925 ковидных больных.
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