Рыбалка с Григоричем Часть 3 Вот это ОКУНЯРА !!!

1-я часть нашей рыбалки : https://youtu.be/wSaNcXVcTVo 2-я часть нашей рыбалки : https://youtu.be/oNON8akjNQI На рыбалке с Иваном Григорьевичем мы не только расслабляемся возле костра и едим уху. Но и ловим рыбу. И пусть благодаря дырявому садку большая часть улова возвратилась в родные водные просторы, рыбу мы всё же наловили. Ну а ОКУНЯРА — кабанчик под занавес сделал эту рыбалку !!! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Удилище спиннинговое,как у меня : https://fishingbaits.ru/catalog/detail/152934/ Скидка 10 % по промокоду " Люблю рыбалку" Вращающиеся блёсна : https://hardtackle.ru/product/utsuri-jig-spin-25_1/