Рыбалка с Григоричем Часть 4 Байки Григорича

1-я часть нашей рыбалки : https://youtu.be/wSaNcXVcTVo 2-я часть : https://youtu.be/oNON8akjNQI 3-я часть : https://youtu.be/zRcEelz6bDU Вот и начался третий заключительный день нашей рыбалки. Погода класс ! Места живописные ! Отдыхаем душевно ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Удилище спиннинговое,как у меня : https://fishingbaits.ru/catalog/detail/152934/ Скидка 10 % по промокоду " Люблю рыбалку" Вращающиеся блёсна : https://hardtackle.ru/product/utsuri-jig-spin-25_1/