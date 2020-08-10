Рыбалка с Григоричем Часть 5 Завершение

Всем привет. Предлагаю вашему вниманию 5-ю заключительную часть нашей рыбалки с Иваном Григорьевичем. И уже завтра мы отправляемся в новый поход. На этот раз вниз по течению. До встречи на реке. По приезду сделаем новый фильм ! 1-я часть нашеё рыбалки в верховьях Печоры : https://youtu.be/wSaNcXVcTVo 2-я часть : https://youtu.be/oNON8akjNQI 3-я часть : https://youtu.be/zRcEelz6bDU 4-я часть : https://youtu.be/u91wQF2u2tQ На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Удилище спиннинговое,как у меня : https://fishingbaits.ru/catalog/detail/152934/ Скидка 10 % по промокоду " Люблю рыбалку" Вращающиеся блёсна : https://hardtackle.ru/product/utsuri-jig-spin-25_1/